Суд Москвы продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.
Согласно постановлению, оба будут оставаться в заключении до 20 марта.
В июле 2025 года в квартире Трифонова и в офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.
Одновременно с этим правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным СМИ, речь шла о сотрудниках Baza.
В результате Трифонову и Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. Суд поместил их под арест.
Задержаны были и полицейские, также ставшие фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток, они тоже были заключены под стражу.
Позднее защита Трифонова подала апелляцию на его арест. При этом следствие просило продлить срок наказания, а затем перевести главреда под домашний арест.
Тогда же Трифонов и Лукьянова признали вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.