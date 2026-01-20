Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 13:21

Происшествия

Суд Москвы продлил домашний арест главреду Baza Трифонову и продюсеру Лукьяновой

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Согласно постановлению, оба будут оставаться в заключении до 20 марта.

В июле 2025 года в квартире Трифонова и в офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы.

Одновременно с этим правоохранители пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным СМИ, речь шла о сотрудниках Baza.

В результате Трифонову и Лукьяновой были предъявлены обвинения в даче взятки полицейским. Суд поместил их под арест.

Задержаны были и полицейские, также ставшие фигурантами данного дела. Им вменяют превышение должностных полномочий и получение взяток, они тоже были заключены под стражу.

Позднее защита Трифонова подала апелляцию на его арест. При этом следствие просило продлить срок наказания, а затем перевести главреда под домашний арест.

Тогда же Трифонов и Лукьянова признали вину. Они написали явку с повинной и полностью раскаялись.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика