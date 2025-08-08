Полицейский из Краснодара признал вину по делу телеграм-канала Baza

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев признал свою вину по делу журналистов телеграм-канала Baza. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Полицейский обвиняется в получении взятки от журналистов и превышении должностных полномочий.

"Аблаев признал вину и готов сотрудничать со следствием", – сказал его адвокат в ходе судебного заседания.

При этом суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу защиты об изменении меры пресечения и оставить Аблаева в СИЗО.

22 июля в квартире главного редактора Baza Глеба Трифонова и офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Выяснилось, что следователи отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов.

В результате Трифонова и его коллегу задержали в Москве по подозрению в даче взятки. Главредактора Baza и продюсера канала Татьяну Лукьянову арестовали до 20 сентября.

Кроме того, были арестованы и трое полицейских – Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

