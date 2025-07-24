Суд арестовал полицейского из Белгорода по делу журналистов Baza

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова по делу о получении взятки от сотрудников телеграм-канала Baza и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Мужчина заключен под стражу на 1 месяц и 27 суток.

Как рассказала адвокат полицейского Сусанна Макушинская, Селиванов обвиняется в получении взяток на сумму около 137 тысяч рублей.

По данным РИА Новости, он полностью признал вину и попросил не заключать его под стражу, поскольку он сотрудничает со следствием и готов являться по первому требованию.

Позже суд рассмотрит ходатайства об аресте двух других фигурантов. Все трое были задержаны в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Белгородской области. По данным следствия, они передавали служебную информацию журналистам Baza.

Обыски в квартире главреда Baza Глеба Трифонова, а также в офисе издания прошли 22 июля. Редакция сообщала, что силовики изымали телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняли, что речь идет о передаче сведений сотрудникам телеграм-канала Baza.

СК РФ отследил факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов Baza при помощи истории переводов на банковские карточки, а также фотографий с банкоматов, которые зафиксировали журналистов во время перевода средств.

Трифонов и его коллега были задержаны в Москве по подозрению в даче взятки. Главного редактора Baza арестовали до 20 сентября, как и продюсера канала Татьяну Лукьянову

