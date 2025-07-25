Защита главреда Baza обжаловала его арест

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Защита главного редактора телеграм-канала Baza Глеба Трифонова подала апелляцию на арест журналиста по делу о взятке, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката Алексея Михальчика.

По словам юриста, жалобу зарегистрировал Замоскворецкий районный суд Москвы.

Ранее в офисе издания и квартире главреда Baza прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли телефоны, компьютеры и документы.

В этот же день силовики пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. По данным СМИ, речь идет о сотрудниках Baza.

Трифонов и продюсер канала Татьяна Лукьянова подозреваются в даче взятки полицейским. Они арестованы до 20 сентября.

Задержаны и полицейские, которые стали фигурантами данного дела. Им инкриминируют превышение должностных полномочий и получение взяток. Суд заключил их под стражу на 1 месяц 27 суток.