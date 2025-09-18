РИА Новости: главный редактор Baza Трифонов признал вину

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова признали вину, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, они написали явку с повинной и полностью раскаялись. При этом адвокат Трифонова Алексей Михальчик отказался давать комментарии журналистам.

Замоскворецкий суд Москвы изменил Трифонову и Лукьяновой меру пресечения, отправив их под домашний арест вместо заключения в СИЗО. Главред и продюсер Baza будут оставаться под арестом до 20 октября.

При этом двум полицейским, обвиняемым в получении взяток от журналистов Baza, продлили арест.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить Александру Селиванову и Александру Аблаеву меру пресечения в виде содержания под стражей", – огласил судья.

В июле в квартире Трифонова и в офисе здания провели обыски, силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Выяснилось, что сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов.

Также были арестованы трое полицейских – начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.

