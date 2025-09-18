Главред и продюсер Baza отправлены под домашний арест

Фото: телеграм-канал Baza

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой, отправив их под домашний арест вместо заключения в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлениям инстанции, они оба будут оставаться под арестом до 20 октября.

В июле в квартире Трифонова и офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы в их офисе.

В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Выяснилось, что сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов.

В результате Трифонова и Лукьянову задержали и арестовали в Москве по подозрению в даче взятки.

Кроме того, были арестованы трое полицейских – начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.