18 сентября, 16:18Происшествия
Главред и продюсер Baza отправлены под домашний арест
Фото: телеграм-канал Baza
Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору и продюсеру телеграм-канала Baza Глебу Трифонову и Татьяне Лукьяновой, отправив их под домашний арест вместо заключения в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлениям инстанции, они оба будут оставаться под арестом до 20 октября.
В июле в квартире Трифонова и офисе издания были проведены обыски. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы в их офисе.
В тот же день стало известно, что оперативники пресекли противоправную деятельность нескольких полицейских, которые передавали служебную информацию третьим лицам. Выяснилось, что сотрудники СК отследили факты получения полицейскими вознаграждений от журналистов.
В результате Трифонова и Лукьянову задержали и арестовали в Москве по подозрению в даче взятки.
Кроме того, были арестованы трое полицейских – начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, а также старший оперуполномоченный угрозыска отдела полиции № 3 УМВД по Белгороду Александр Селиванов.