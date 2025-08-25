Суд оштрафовал Mash на 200 тыс руб за злоупотребление свободой информации

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Таганский суд Москвы привлек ООО "МЭШ" к административной ответственности за злоупотребление свободой массовой информации. Об этом сообщается в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В частности, компании вменили обвинения по одноименной статье 13.15 КоАП РФ. В качестве наказания назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

К ответственности по аналогичному обвинению также была привлечена гендиректор ООО "МЭШ" Надежда Клименко. Ей предписали выплатить штраф в 60 тысяч рублей.

Ранее суд арестовал сотрудницу телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке. В заключении она пробудет до 20 сентября. До этого по обвинению в даче взятки под стражу был взят главный редактор Baza Глеб Трифонов.

До этого столичный суд оштрафовал главного редактора телеканала "КВН ТВ" Светлану Маслякову на 4 тысячи рублей за злоупотребление свободой массовой информации. Согласно протоколу, в эфире телеканала транслировалась юмористическая зарисовка комика Семена Слепакова и музыканта Андрея Макаревича (оба признаны в РФ иноагентами) без указания их статуса.