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23 июля, 22:45

Происшествия

Суд арестовал сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке

Суд арестовал сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке

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Суд арестовал сотрудницу телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке до 20 сентября. Ранее по обвинению в даче взятки должностному лицу на тот же срок был арестован главный редактор Baza Глеб Трифонов.

В свою очередь, МВД опубликовало кадры задержания одного из полицейских, который, по версии следствия, передавал журналисту закрытую служебную информацию. Предусмотренная законом ответственность за злоупотребление и превышение должностных полномочий предусматривает уголовное наказание до 10 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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