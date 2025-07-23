Суд арестовал сотрудницу Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке

Суд арестовал сотрудницу телеграм-канала Baza Татьяну Лукьянову по делу о взятке до 20 сентября. Ранее по обвинению в даче взятки должностному лицу на тот же срок был арестован главный редактор Baza Глеб Трифонов.

В свою очередь, МВД опубликовало кадры задержания одного из полицейских, который, по версии следствия, передавал журналисту закрытую служебную информацию. Предусмотренная законом ответственность за злоупотребление и превышение должностных полномочий предусматривает уголовное наказание до 10 лет лишения свободы.

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