В Подмосковье суд приговорил к 12 годам колонии виновника ДТП, в котором погибли 4 девушк

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Наро-Фоминский городской суд приговорил 22-летнего виновника ДТП, в котором погибли четыре девушки, к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, но не имеющим права управления, в результате чего по неосторожности погибли двое или более лиц. Суд также постановил лишить его водительского удостоверения на три года.

"Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму свыше 2,8 млн рублей", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 5 июня прошлого года мужчина, находясь за рулем Kia Rio, проезжал по трассе М-3. В районе деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка он не справился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево.

В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетние пассажирки. Здоровью еще одной был причинен тяжкий вред.

Ранее Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца автомобилиста, сбившего пешеходов на Бережковской набережной.

Авария произошла 11 июля. Водитель сбил людей, проехав на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ЧП. В результате пострадали трое взрослых и двое детей.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Мужчине, находившемуся за рулем, грозит до 7 лет лишения свободы.