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03 мая, 09:30

Общество

Китайские рабочие раскрыли правду о производстве люксовых сумок

Китайские рабочие раскрыли правду о производстве люксовых сумок

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В сети набирают популярность разоблачающие ролики, в которых рабочие из Китая утверждают: люксовые сумки известных брендов производятся на тех же фабриках, где делают подделки. Пользователи TikTok делятся видео из швейных цехов, намекая – главное отличие таких товаров лишь в бирке.

Эксперты предупреждают: несмотря на распространенное мнение, люксовые бренды редко используют те же мощности, что и производители подделок. Однако скандал, подпитанный цифровым конфликтом США и Китая, может изменить отношение к брендам и самой фразе made in China.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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