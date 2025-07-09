Лариса Долина рассказала, что не готова тратить большие деньги на одежду

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Певица Лариса Долина призналась, что не считает нужным тратить большие деньги на одежду. Ее слова передает издание "СтарХит".

Артистка заявила, что для того, чтобы хорошо выглядеть, не нужно покупать очень дорогие вещи. Сама певица сотрудничает с несколькими дизайнерами, которые обновляют ее сценический и повседневный гардероб. Образы, которые для нее подбирают, должны отражать ее оптимизм, силу, мощь и соответствовать актуальным веяниям.

При этом Долина отметила, что интересуется стилем, а не модой.

"Мода – приходящая и уходящая, а стиль у каждого человека должен быть свой – индивидуальный. Мне нравится хорошо выглядеть, я люблю красиво одеваться", – поделилась артистка.

Ранее телеведущая Виктория Боня назвала певицу "склочной бабкой". Телеведущая вспомнила скандал, который произошел в прошлом году на творческом вечере композитора Игоря Крутого. Журналистка спросила, что Долина носит с собой, но певица посчитала этот вопрос слишком личным и резко ответила представительнице прессы.

Боня отметила, что даже звезды мирового уровня, сталкиваясь с навязчивой прессой, умеют вежливо отказать и не опускаются до грубости. Она задалась вопросом, кто такая Долина, если позволяет себе подобное отношение.