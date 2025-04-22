Лариса Долина рассказала о причине конфликта с Аллой Пугачевой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка РФ Лариса Долина назвала причину конфликта с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, передает RTVI.

Известно, что написавший песню "Погода в доме" композитор Руслан Горобец несколько лет являлся музыкальным руководителем группы "Рецитал", с которой выступала эстрадная певица.

По словам Долиной, Пугачева предъявила претензии Горобцу, "почему он не для нее написал эту песню". В свою очередь, композитор ответил, что имеет право "делать и писать то, для кого хочет", добавила артистка.

Певица также уточнила, что на тот момент Горобец с Пугачевой уже не сотрудничал. Но с этого времени, по словам Долиной, Пугачева стала ее "недолюбливать".

Кроме того, она подчеркнула, что к Пугачевой всегда относилась с большим уважением. Однако Долина считает, что сейчас неуместно раскрывать данную тему.

Ранее актер Иван Охлобыстин заявил, что возможное возвращение Пугачевой в Россию уже ничего не изменит. Он также добавил, что не может критиковать певицу, поскольку она женщина.

В свою очередь, режиссер Никита Михалков сказал, что уехавшая в 2022 году Пугачева в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Михалков указал, что будет работать с вернувшимися артистами, если увидит, что они изменили свою позицию.