Суд Москвы арестовал двух мужчин за продажу фальшивых слитков золота

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд в Москве арестовал участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 2025 году пятеро лиц, желая получить незаконное денежное вознаграждение, объединились в группу, разработали и реализовали преступную схему. Они нашли граждан, которые хотели выгодно купить золото и затем получить прибыль от его экспорта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Злоумышленники, введя в заблуждение потерпевших, оформили на них договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл. После этого обвиняемые их изготовили, а также сделали поддельные документы, свидетельствующие о подлинности товара.

После перевода потерпевшими цифровых активов, эквивалентных средствам в размере более 3 миллионов долларов, мошенники передали им "слитки золота" без проведения проверки химического состава металла, рассказали правоохранители.

Двое мужчин задержаны. Во время допросов они не признали вину. Остальным соучастникам заочно предъявлено обвинение, они объявлены в федеральный розыск.

Ранее эксперт Александр Хаминский предупредил о мошеннических схемах с бриллиантами. Он рекомендовал остерегаться частных продавцов, поскольку они могут выдавать камень с посредственными характеристиками за качественный товар. Также, уточнил он, аферисты могут подменять природный бриллиант на искусственно выращенный алмаз. Отличить подделку от оригинала можно только с помощью специального оборудования.