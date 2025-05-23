Двое красноярцев задержаны за кражу золотосодержащего концентрата на 434 млн руб

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Полиция совместно с Росгвардией задержала в поселке Еруда в Красноярском крае двух сотрудников золотодобывающего предприятия за хищение концентрата, содержащего драгоценный металл. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал официального представителям МВД России Ирины Волк.

По ее словам, злоумышленники вместе со своим знакомым похитили свыше 60 килограммов золотосодержащего концентрата, что эквивалентно 50 килограммам химически чистого золота.

После этот "Золотой песок" был вывезен сотрудниками предприятия на машине в село Гляден и спрятан в коробке из-под инструментов в доме одного из мужчин. Ущерб составил более 434 миллионов рублей.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленники также похитили у предприятия иные товарно-материальные ценности, включая слесарно-монтажные инструменты, металлические конструкции, светодиодные светильники и многое другое. Стоимость этих предметов превысила 7,8 миллиона рублей.

После задержания злоумышленников похищенный золотосодержащий концентрат и иные ценности были изъяты. Кроме того, полиция перекрыла канал дальнейшего сбыта украденных предметов. Против мужчин завели уголовные дела по статьям "Кража" и "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов и камней либо жемчуга".

В настоящее время допрошены представитель компании и свидетели. Также были проведены обыски по адресам проживания задержанных, во время которых были изъяты документы, электронные носители информации и иные вещи. Злоумышленники арестованы.

Ранее полицейские совместно с ФСБ обнаружили в Москве похищенную из исторического музея Сен-Реми в Реймсе коллекцию старинных золотых монет стоимостью 55 миллионов рублей. Изначально правоохранители проверяли информацию о продаже монет на московском антикварном рынке.

В этот момент выяснилось, что монеты схожи по названию и описанию с украденными экспонатами. В связи с этим был направлен запрос по каналам Интерпола во Францию, где и подтвердили факт кражи золотых монет, в том числе редких ценных экземпляров античных времен, отчеканенных с I по V век нашей эры.

Выяснилось, что за совершение этого преступления был осужден охранник музея. В результате были обнаружены и изъяты 79 монет.

