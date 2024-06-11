ФСБ нашла в доме фигуранта дела о крупных хищениях в КЧР золотой пистолет

Федеральная служба безопасности показала кадры задержания высокопоставленных чиновников и сотрудников полиции в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает "Газета.ру".

На кадрах видно, как бойцы спецподразделения перелазят через забор особняка по лестнице. Затем спецслужбы показали находящиеся на участке дорогие автомобили, пачки с деньгами и коллекцию наручных часов. Кроме того, во время обыска у подозреваемых в хищении 60 миллионов рублей нашли множество ценностей, в том числе и золотой пистолет ТТ.

Сотрудники ФСБ задержали 11 июня группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии. По версии следствия, подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства КЧР".

Спецслужба классифицировала их действия по статье о мошенничестве. Причастность подозреваемых к хищению подтвердилась обнаруженными в ходе обысков вещественными доказательствами. Сейчас расследование дела продолжается.

