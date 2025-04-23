В сети появилось новое видео с Марой Багдасарян за рулем

Стритрейсерша Мара Багдасарян опубликовала в соцсетях новое видео. На кадрах видно, как она участвует в скоростных заездах. По версии пользователей, девушка могла находиться за рулем, несмотря на пожизненное лишение водительских прав после смертельного ДТП в 2017 году.

Юристы напоминают: за подобное нарушение грозит арест или крупный штраф, а в случае отягчающих обстоятельств – уголовная ответственность. Национальная ассоциация блогеров заявила, что пытается ограничивать распространение подобных видео.

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