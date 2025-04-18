Подростки в Москве начали устраивать съемки провокационного контента

В Москве подростки, стремясь к популярности, начали устраивать съемки провокационного контента на улицах, в магазинах и транспорте. Они громко включают музыку, пугают прохожих и снимают все на видео для соцсетей. Иногда шутки доходят до опасных сценариев – например, имитируют пожарную тревогу в метро.

Психологи связывают такое поведение с дефицитом внимания и стремлением получить быструю реакцию. Эксперты предупреждают, что треш-контент может перерасти в более радикальные формы – от физического воздействия на людей до имитации угроз.

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