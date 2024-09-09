Депутат ГД Останина призвала МВД проверить блогеров Mellstroy и Дягилева

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Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина обратилась к МВД с призывом проверить действия треш-стримера Mellstroy (Андрей Бурим) и красноярского блогера Руслана Дягилева. Об этом пишет RTVI со ссылкой на обращение депутата.

Останина подчеркнула, что 15-летний подросток посмотрел интервью Mellstroy и последовал его примеру, попробовав психотропное вещество. Медики не смогли его спасти. Парламентарий уточнила, что в ее комитет поступают многочисленные звонки от родителей, которые возмущены Дягилевым. Последний, по утверждению Останиной, пропагандирует сожительство с "ненастоящими женщинами".

Ранее председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев направил в Генпрокуратуру обращение, в котором также обратил внимание на творчество Бурима, из-за которого погиб ребенок. Он попросил ведомство заблокировать блог, который негативно влияет на общество, несмотря на отъезд треш-стримера из РФ.

