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26 февраля, 07:15

Шоу-бизнес

Суд продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 12 августа

Суд продлил арест бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову до 12 августа

Суд продлил арест бизнес-тренеру Шабутдинову

Суд продлил арест Аязу Шабутдинову до 12 августа

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Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову. Он пробудет в СИЗО до 12 августа. Следствие насчитало в деле блогера более 70 эпизодов мошенничества.

По версии обвинения, Шабутдинов продавал курсы и тренинги, обещая сделать из клиентов миллионеров за месяц. В результате 113 человек потеряли более 57 миллионов рублей. Одна из потерпевших, Наталья Калистратова, рассказала, что ее убедили оформить кредиты в семи банках для оплаты курсов, но обещанных результатов она не получила.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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