МВД начало компенсировать полицейским Ростовской области суммы взяток

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Ростовским полицейским начали компенсировать суммы взяток, от которых те отказывались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника регионального управления МВД Александра Речицкого.

"Каждая предлагаемая сумма сотруднику в соответствии с моим приказом возвращается в том объеме, в котором предлагал взяткодатель", – объяснил он.

При этом в отношении тех, кто предлагал взятку, возбуждается уголовное дело. Только за последние два месяца в регионе возбудили свыше 25 подобных дел. Всего за первую половину 2025 года в Ростовской области выявили 767 преступлений коррупционной направленности, пресечено 260 фактов взяток, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

Ранее следователи выдвинули обвинение бывшему первому замглавы подмосковных Химок Николаю Минаеву. Он обвиняется в получении взятки на сумму более 6 миллионов рублей.

Следствие ходатайствует о заочном аресте экс-замглавы. Двое других соучастников находятся под стражей, а посреднику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

