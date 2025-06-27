Бывший первый замглавы Химок обвиняется в получении взяток на 6 млн рублей

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Бывший первый замглавы подмосковных Химок Николай Минаев обвиняется в получении взятки на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области.

Как уточняет пресс-служба регионального СК, он обвиняется в получении двух взяток, а также объявлен в розыск.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела обвинение в получении двух взяток также предъявлено директору МБУ "Объединенное городское хозяйство", замначальника отдела указанного учреждения, а также посреднику.

Как выяснило следствие, с марта по июнь 2025 года они получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 миллионов 40 тысяч рублей и 4 миллионов рублей за заключение муниципальных контрактов.

Следствие ходатайствует о заочном аресте экс-замглавы. Двое других соучастников находятся под стражей, а посреднику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее силовики задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту по подозрению в получении взятки. Он проходит по одному уголовному делу вместе с главой Колпинского района Юлией Логвиненко и главой муниципального образования Колпина Дмитрием Кохно.

В ходе расследования выяснилось, что все трое получили взятки в особо крупном размере. Общая сумма полученных ими денежных средств составила не менее 14 724 000 рублей.