Мосгорсуд проверит законность возвращения квартиры Ларисе Долиной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мосгорсуд собирается проверить законность решения Хамовнического суда Москвы вернуть народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на апелляционную инстанцию.

Уточняется, что судебное заседание пройдет 8 сентября, в 10:35.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники заявили артистке, что ее квартирой якобы заинтересовались мошенники. В результате та продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет". Певица потом выслала аферистам и другие деньги.

Долина подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. В итоге артистке вернули недвижимость.

В июле этого года было завершено расследование мошенничества с квартирой Долиной. К уголовной ответственности были привлечены Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова. Общий ущерб достиг свыше чем 317,6 миллиона рублей.