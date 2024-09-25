"Это Москва. Туризм": царские резиденции

В Москве есть места, в которых отдых на свежем воздухе совмещается с погружением в историю. Это и старинные парки, и сады, и усадьбы. Однако в городе находятся и царские резиденции.

Например, в музее-заповеднике "Коломенское" расположен дворец царя Алексея Михайловича, который был построен в XVII веке без единого гвоздя. Спустя 100 лет его разобрали по приказу Екатерины Великой, а затем по предварительно снятым замерам восстановили.

В музее-заповеднике "Царицыно" находится дворцово-парковый ансамбль, который был задуман как загородная резиденция Екатерины II. Для ее строительства императрица пригласила архитектора Василия Баженова. Когда строительство было почти закончено, Екатерина приказала все снести. Продолжать вести работы императрица пригласила Матвея Казакова – ученика и помощника Баженова. Но Екатерина скончалась, не увидев финальный вид своей резиденции.

Подробнее о царских резиденциях в городе – в программе "Это Москва. Туризм".