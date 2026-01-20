Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 13:56

Общество
Главная / Новости /

Эксперт по ЖКХ Бондарь: водители могут получить компенсацию за падение льда на машину

Эксперт рассказал, как получить компенсацию за падение льда на машину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Долматова Елена

Автомобилисты могут взыскать до миллиона рублей компенсации за падение сосульки и снега на крышу машины. Об этом изданию "Абзац" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил, что если у человека есть полис каско, то компании часто расценивают сход снега и полученные от него повреждения как страховой случай и полностью компенсируют убытки. Однако такой пункт должен быть прописан в договоре.

В иных ситуациях водитель может лично взыскать средства с организации, ответственной за уборку территории – обычно это управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Как отметил Бондарь, именно их сотрудники обязаны следить за крышами и вовремя убирать снежные накопления.

"Даже если на стене дома висело предупреждение о сосульках, это, скорее всего, не снимет ответственности с коммунальных служб", – отметил эксперт.

По его словам, выплаты за повреждение автомобиля будут зависеть от стоимости ремонта. В среднем за небольшие вмятины люди получают около 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда за порчу дорогой иномарки суды взыскивали более миллиона рублей, уточнил собеседник издания.

"Желательно сразу вызвать сотрудников полиции для составления протокола. Это поможет зафиксировать, откуда именно упал лед и какие повреждения появились на кузове. Сделайте фотографии и постарайтесь найти свидетелей среди соседей или прохожих", – сказал Бондарь.

Он добавил, что после происшествия необходимо заказать экспертизу ущерба у независимого специалиста. Затем вместе с готовым отчетом можно направить претензию в УК. Если виновник откажется платить добровольно, следующим шагом может стать подача иска в суд, заключил общественник.

Ранее лед упал на девушку с детской коляской в Москве. Инцидент произошел около жилого комплекса в 2-м Грайвороновском проезде. Предварительно, ребенок не пострадал. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Дети сбросили глыбу льда с моста на машину в Москве

Читайте также


обществоавто

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика