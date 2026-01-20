Эксперт по ЖКХ Бондарь: водители могут получить компенсацию за падение льда на машину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Долматова Елена

Автомобилисты могут взыскать до миллиона рублей компенсации за падение сосульки и снега на крышу машины. Об этом изданию "Абзац" рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он объяснил, что если у человека есть полис каско, то компании часто расценивают сход снега и полученные от него повреждения как страховой случай и полностью компенсируют убытки. Однако такой пункт должен быть прописан в договоре.

В иных ситуациях водитель может лично взыскать средства с организации, ответственной за уборку территории – обычно это управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Как отметил Бондарь, именно их сотрудники обязаны следить за крышами и вовремя убирать снежные накопления.

"Даже если на стене дома висело предупреждение о сосульках, это, скорее всего, не снимет ответственности с коммунальных служб", – отметил эксперт.

По его словам, выплаты за повреждение автомобиля будут зависеть от стоимости ремонта. В среднем за небольшие вмятины люди получают около 100 тысяч рублей. Однако бывают случаи, когда за порчу дорогой иномарки суды взыскивали более миллиона рублей, уточнил собеседник издания.

"Желательно сразу вызвать сотрудников полиции для составления протокола. Это поможет зафиксировать, откуда именно упал лед и какие повреждения появились на кузове. Сделайте фотографии и постарайтесь найти свидетелей среди соседей или прохожих", – сказал Бондарь.

Он добавил, что после происшествия необходимо заказать экспертизу ущерба у независимого специалиста. Затем вместе с готовым отчетом можно направить претензию в УК. Если виновник откажется платить добровольно, следующим шагом может стать подача иска в суд, заключил общественник.

Ранее лед упал на девушку с детской коляской в Москве. Инцидент произошел около жилого комплекса в 2-м Грайвороновском проезде. Предварительно, ребенок не пострадал. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося. В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.