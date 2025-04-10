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10 апреля, 20:37

Происшествия

Снег упал с дома на пожилого мужчину на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Снег упал на пожилого мужчину возле дома 2 на Илимской улице на северо-востоке Москвы. Об этом РИА Новости сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы.

Немногим ранее некоторые телеграм-каналы распространили информацию, что на пожилого горожанина якобы упала сосулька. В СМИ отмечали, что мужчина получил перелом.

В префектуре рассказали, в настоящее время разбираются в случившемся. Там же уточнили, что мужчине не понадобилась медицинская помощь и сейчас он находится дома.

В свою очередь, районная управа устанавливает, откуда мог упасть снег.

До этого в Кировском районе Махачкалы глыба льда упала на женщину с ребенком. Их госпитализировали. В результате у женщины была диагностирована черепно-мозговая травма, ребенок не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности.

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происшествия

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