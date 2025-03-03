Женщина, на которую в Махачкале упала сосулька, находится в стабильном состоянии

Фото: телеграм-канал Mash

Женщина с ребенком, на которую упала сосулька с крыши дома в Махачкале, получила черепно-мозговую травму, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Состояние больной стабильное, без признаков ухудшения… Во время инцидента с женщиной находился ребенок, который, к счастью, не пострадал", – отмечается в сообщении.

Местные власти уточнили, что пострадавшая находится в сознании. Врачи провели ей первичную хирургическую обработку раны.

По факту произошедшего СК РФ по Дагестану завел уголовное дело по статье "Халатность". Кроме того, прокуратура республики организовала проверку.

В Сети появились кадры, на которых видно, как ледяная масса обрушилась на них с крыши. Инцидент произошел 3 марта в Кировском районе города. Прокуратура, в свою очередь, намерена проверить, соблюдались ли требования законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга начала проверку после падения льда с крыши на мужчину. Инцидент случился на Заусадебной улице. На опубликованном прокуратурой видео видно, как мужчина заходит в здание, но затем на него падают глыбы льда. После этого пострадавший падает на землю и пытается встать.

