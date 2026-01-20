Форма поиска по сайту

20 января, 13:01

Политика

Лавров заявил, что западные политики сожалеют о неприятии Мюнхенской речи Путина

Фото: ТАСС/АР/Pavel Bednyakov

Западные политики сожалеют, что проигнорировали Мюнхенскую речь Владимира Путина 2007 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД в 2025 году.

"Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем сейчас многие серьезные политики жалеют", – передает слова политика RT.

Основными темами речи, которую российский лидер произнес на Мюнхенской конференции по безопасности, стали критика однополярного миропорядка и роли ОБСЕ, а также расширение НАТО на восток, разоружение и иранская ядерная программа.

Ранее Лавров указал на то, что в современном мире складывается ситуация, при которой действует принцип "кто сильнее – тот и прав".

По его словам, правила, продиктованные Западом для устройства миропорядка, фактически перечеркнуты. При этом последствия такой линии ощутимы не только в странах Глобального Юга и Востока, но и внутри западного сообщества, в котором копятся кризисные тенденции.

