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25 сентября, 20:00

Культура

Телеканал Москва 24 собрал лучшие моменты из фильмографии актера Романа Мадянова

Телеканал Москва 24 собрал лучшие моменты из фильмографии актера Романа Мадянова

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25 сентября из жизни ушел Роман Мадянов. Актеру было 62 года. В фильмографии Мадянова свыше 200 разноплановых ролей.

Он начал сниматься еще в детстве – дебютной стала роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии. В 2000-е актер много снимался в сериалах, например "Солдаты". Сыграв коррумпированного мэра в "Левиафане", Мадянов получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. И это не единственная большая награда актера.

Артист четырежды лауреат премии "Ника", дважды – премии "Золотой орел". Телеканал Москва 24 вспомнил лучшие моменты из фильмографии актера Романа Мадянова. Подробнее – в эфире телеканала.

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