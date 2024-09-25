25 сентября, 20:00Культура
Телеканал Москва 24 собрал лучшие моменты из фильмографии актера Романа Мадянова
25 сентября из жизни ушел Роман Мадянов. Актеру было 62 года. В фильмографии Мадянова свыше 200 разноплановых ролей.
Он начал сниматься еще в детстве – дебютной стала роль Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии. В 2000-е актер много снимался в сериалах, например "Солдаты". Сыграв коррумпированного мэра в "Левиафане", Мадянов получил статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. И это не единственная большая награда актера.
Артист четырежды лауреат премии "Ника", дважды – премии "Золотой орел". Телеканал Москва 24 вспомнил лучшие моменты из фильмографии актера Романа Мадянова. Подробнее – в эфире телеканала.