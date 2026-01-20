Слуцкий предложил создать в России социальные маршруты общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать по всей России социальные маршруты общественного транспорта. Партия планирует разработать соответствующий законопроект в ближайшее время, передает ТАСС.

Ожидается, что социальные маршруты будут связывать населенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами.

"Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум 4 раза в день, с раннего утра, с 06:00, и до позднего вечера, минимум до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене", – подчеркнул Слуцкий.

По его словам, жители малых городов и сел сталкиваются с серьезными трудностями при получении медпомощи или оформлении документов из-за отсутствия регулярного транспорта. Слуцкий сослался на результаты мониторинга партии, согласно которому 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как плохую или очень плохую.

"При этом проезд там стоит почти в два раза дороже, чем в крупных городах", – сказал депутат.

Он добавил, что специальные маршруты помогут гражданам добираться до важных объектов и поддержат жизнь малых населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что свыше 3,3 миллиона поездок было совершено на новых пригородных маршрутах московского транспорта, связывающих столицу с Подмосковьем. В 2025 году в систему московского транспорта было включено 25 действующих пригородных маршрутов, которые обслуживают северо-западное, северное и западное направления.