Врач Галлямова: игра с кипятком на морозе может привести к ожогам нескольких степеней

Фото: 123RF.com/yekatseryna

Популярный в последнее время тренд с опрокидыванием кипятка в морозную погоду для получения эффектных кадров опасен для жизни. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредила врач-дерматолог и доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова.

Согласно задумке, кипящую воду нужно вылить над собой, из-за сильных морозов та должна превратиться в пар, создав красивый эффект. Подобные эксперименты не всегда заканчиваются успешно, и вместо необычных фотографий человек может получить ожоги нескольких степеней, заявила врач.

"Ожоги на самом деле могут быть достаточно сильными. Кипяток, если попадает на кожу, может вызывать ожог первой или второй степени. Первой степени – это сильное покраснение, жжение. Второй степени – это когда появляются пузыри", – пояснила специалист.

Она напомнила, что возникшие пузыри нельзя вскрывать, так как они должны ссохнуться сами. Для более быстрого заживления можно использовать специальные спреи и салфетки, снимающие жжение и боль.

Ранее сообщалось, что к концу недели температура воздуха в Москве может опуститься до минус 20 градусов. По прогнозам синоптиков, холода придут уже в четверг, 22 января. Примечательно, что воскресенье, 25 января, может стать самым холодным днем с начала зимы.

