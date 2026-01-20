Лавров назвал самоубийственными провокации в отношении Калининградской области

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Провокации в отношении Калининградской области будут самоубийством для тех, кто их затеет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы не будем ввязываться в обмен риторическими угрозами, но все должны знать об этом, не раз говорили", – сказал он.

Глава дипведомства подчеркнул, что слова прибалтийских политиков создают впечатление о подготовке возможных провокаций в российском регионе, чтобы затем спровоцировать Москву на конкретные действия. После этого, как пояснил Лавров, они начнут взывать к единству Евросоюза и НАТО.

Ранее Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По словам главы государства, все должны понимать это и отдавать себе отчет.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в свою очередь, обратился по-литовски к экс-замглавы МИД Литвы Дариусу Юргелявичусу, который ранее заявлял о наличии у НАТО сценария блокады Калининграда, и процитировал выражение Александра Невского.