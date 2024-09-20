"Программа наших передач": "Сельский час"

Информационная телепрограмма о сельском хозяйстве, его достижениях и проблемах, о тружениках села и жизни в деревнях и селах СССР появилась в эфире Первой программы Центрального телевидения 3 декабря 1963 года. Сельские жители впервые увидели по телевизору самих себя.

Битва за урожай, рекордные центнеры с гектаров, полезный опыт от бывалых земледельцев, животноводов и птицеводов. Передача стала всеобщей частью жизни.

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