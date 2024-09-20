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20 сентября, 18:35

Культура

"Программа наших передач": "Сельский час"

"Программа наших передач": "Сельский час"

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Информационная телепрограмма о сельском хозяйстве, его достижениях и проблемах, о тружениках села и жизни в деревнях и селах СССР появилась в эфире Первой программы Центрального телевидения 3 декабря 1963 года. Сельские жители впервые увидели по телевизору самих себя.

Битва за урожай, рекордные центнеры с гектаров, полезный опыт от бывалых земледельцев, животноводов и птицеводов. Передача стала всеобщей частью жизни.

Подробнее – в проекте "Программа наших передач".

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