"Сити": три новых российских сериала вышли на онлайн-стримингах

Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в конце сентября. Так, на стримингах появился сериал "Фарма", сюжет которого развивается вокруг двух братьев. Один из героев создает нелегальный синдикат, чтобы самостоятельно изготовить лекарство. К просмотру доступно три серии из восьми.

Также можно посмотреть комедию "Родители родителей" и фэнтези "Последний богатырь. Наследие". Подробнее – в программе "Сити".