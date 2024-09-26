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26 сентября, 16:45

Культура

"Сити": три новых российских сериала вышли на онлайн-стримингах

"Сити": три новых российских сериала вышли на онлайн-стримингах

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Команда "Сити" сделала подборку новых российских сериалов, которые вышли в конце сентября. Так, на стримингах появился сериал "Фарма", сюжет которого развивается вокруг двух братьев. Один из героев создает нелегальный синдикат, чтобы самостоятельно изготовить лекарство. К просмотру доступно три серии из восьми.

Также можно посмотреть комедию "Родители родителей" и фэнтези "Последний богатырь. Наследие". Подробнее – в программе "Сити".

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