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25 сентября, 16:00

Культура

Актер Максим Аверин рассказал, почему важно смотреть старые фильмы

Актер Максим Аверин рассказал, почему важно смотреть старые фильмы

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Актер театра и кино, заслуженный артист России Максим Аверин рассказал, что важно смотреть старые фильмы, например "Служебный роман". Однако артист поделился, что в некоторых случаях нужно стать проводником для молодого поколения к старым работам кинематографа.

Максим Аверин уверен, что у современного поколения совершенно другое мышление, они не могут долго сохранять свое внимание на одном кадре, поэтому важно заинтересовать юного зрителя и объяснить, в чем ценность старых фильмов.

Большое интервью с Максимом Авериным выйдет в среду, 25 сентября, в эфире телеканала Москва 24.

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