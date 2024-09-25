Актер Максим Аверин рассказал, почему важно смотреть старые фильмы

Актер театра и кино, заслуженный артист России Максим Аверин рассказал, что важно смотреть старые фильмы, например "Служебный роман". Однако артист поделился, что в некоторых случаях нужно стать проводником для молодого поколения к старым работам кинематографа.

Максим Аверин уверен, что у современного поколения совершенно другое мышление, они не могут долго сохранять свое внимание на одном кадре, поэтому важно заинтересовать юного зрителя и объяснить, в чем ценность старых фильмов.

Большое интервью с Максимом Авериным выйдет в среду, 25 сентября, в эфире телеканала Москва 24.