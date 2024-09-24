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24 сентября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 2

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 2

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Москвичу Константину Соловьеву в его актерской карьере не раз доводилось играть врачей, следователей или полицейских. И достоверность экранных образов совсем не случайна, ведь знания об этих профессиях артист получил из жизни.

Вернувшись в места своей юности в районе Коньково, Константин вспомнит, от кого спасал в ночи испуганную девушку, как вернул потерявшегося ребёнка матери и расскажет, какая она – Москва Константина Соловьева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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