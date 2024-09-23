"Сити": москвичам представили подборку культурных мероприятий недели

В центре современного искусства AZ/ART открылась выставка "Третье ухо". Для посетителей представлено более 50 работ современных художников и советских нонконформистов. Билет стоит 400 рублей.

В "Москвариуме" на ВДНХ покажут мюзикл "Морская симфония" по мотивам "Времен года" композитора Антонио Вивальди. Музыку исполнит симфонический оркестр ImpErialis Orchestra. Шоу состоит из четырех частей – весна, лето, осень и зима. На этой неделе "Морская симфония" пройдет с 26 по 27 сентября в 12:00 и 15:00. А в субботу, 28 сентября, состоятся три показа. Стоимость билетов – от 1 до 5,5 тысячи рублей.

В четверг, 26 сентября, в парке "Зарядье" пройдет гала-спектакль, посвященный русскому театральному и художественному деятелю Сергею Дягилеву и его творческому союзу с балериной Анной Павловой. На сцену выйдут звезды русского балета. Они исполнят номера из "Русских сезонов", а также оммажи на тему творчества Дягилева и Павловой. Стоимость билетов – от 3 до 20 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Сити".