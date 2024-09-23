Актриса Наталья Андрейченко рассказала, почему изменила название своей книги

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко презентовала книгу о своей жизни. Сначала она хотела назвать ее "Исповедь", однако позже сменила название на "Откровение".

По ее словам, она "долго чувствовала эту ситуацию". Перед самым выходом книги она поменяла название, так как не хочет "ни с каких сторон щипков", уточнила Андрейченко.

Большое интервью с Натальей Андрейченко выйдет в понедельник, 23 сентября, в эфире телеканала Москва 24.