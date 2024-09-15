"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Владимира Меньшова

Владимир Меньшов навсегда вошел в энциклопедию советского и российского кино. Хотя на его счету всего лишь пять картин. Меньшов не хотел уходить в тираж.

Критики и коллеги по цеху не выбирали выражений, когда выговаривали режиссеру, почему его фильмы не соответствуют уровню советского кинематографа. А то, что он получил в 1980 году "Оскар", только усугубило отношения Владимира Меньшова с киносообществом.

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