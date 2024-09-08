Фестиваль технических видов спорта прошел в столице

В выходные, 7 и 8 сентября, в столице организовали фестиваль технических видов спорта. Гости мероприятия могли увидеть заезды на картах и болидах, скорость которых достигала 70 километров в час, а также посетить автовыставку и попробовать свои силы в турнире с призовым фондом миллион рублей.

Кроме того, в программу фестиваля включили картинг. Специалисты учили всех желающих правильно проходить повороты и маневрировать на скорости.

Всего на фестивале представили несколько сотен машин, общую силу которых оценили в 24 тысячи лошадиных сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.