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08 сентября, 18:30

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Фестиваль технических видов спорта прошел в столице

Фестиваль технических видов спорта прошел в столице

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В выходные, 7 и 8 сентября, в столице организовали фестиваль технических видов спорта. Гости мероприятия могли увидеть заезды на картах и болидах, скорость которых достигала 70 километров в час, а также посетить автовыставку и попробовать свои силы в турнире с призовым фондом миллион рублей.

Кроме того, в программу фестиваля включили картинг. Специалисты учили всех желающих правильно проходить повороты и маневрировать на скорости.

Всего на фестивале представили несколько сотен машин, общую силу которых оценили в 24 тысячи лошадиных сил. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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