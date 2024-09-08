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08 сентября, 14:15

Город

Горожан пригласили на фестиваль "Времена и эпохи" в "Музеоне"

Горожан пригласили на фестиваль "Времена и эпохи" в "Музеоне"

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Гостей и жителей Москвы пригласили посетить фестиваль "Времена и эпохи", который проходит в "Музеоне". Там организовали историческую реконструкцию "Речной порт XVII века".

Посетители могут принять участие в интерактивной программе, которая воспроизводит атмосферу минувшего столетия. На площадке, помимо развлекательной программы, также проходят познавательные лекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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