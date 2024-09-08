В Москве определили победителя чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", в котором приняли участие больше 105 тысяч москвичей. Состязание превратилось в большой чемпионат, проходивший в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Игроки собирались на флагманской площадке на Чистых прудах и еще на 600 площадок по всей столице. Среди лидеров по количеству очков определили 48 игроков – они прошли в суперфинал. Младшему из них всего восемь лет, а самому старшему – 50.

Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. В День города в торжественной обстановке ему вручили главный приз и единственный в своем роде пояс чемпиона по игре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.