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08 сентября, 13:30

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В Москве определили победителя чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

В Москве определили победителя чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага"

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В Москве определили победителя чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага", в котором приняли участие больше 105 тысяч москвичей. Состязание превратилось в большой чемпионат, проходивший в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

Игроки собирались на флагманской площадке на Чистых прудах и еще на 600 площадок по всей столице. Среди лидеров по количеству очков определили 48 игроков – они прошли в суперфинал. Младшему из них всего восемь лет, а самому старшему – 50.

Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан. В День города в торжественной обстановке ему вручили главный приз и единственный в своем роде пояс чемпиона по игре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоКарина Ильина
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