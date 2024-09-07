"20 минут": как менялись тренды в строительстве жилья в Москве

Ежегодно в Москве строятся миллионы квадратных метров жилья. Дома возводят по разным проектам и концепциям. Новоселы сами вправе выбирать то, что им нравится. При этом они могут переехать и в дом, построенный еще до революции.

Как менялись тренды в московском жилом строительстве за последние 100 лет? Почему в доходных домах самое дешевое жилье было на верхних этажах? Подъезды каких домов похожи на музейные залы? И где в Москве можно найти "лежачий" небоскреб?

Об этом – в программе "20 минут".