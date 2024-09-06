Москву украсили ко Дню города

В разных районах столицы ко Дню города установили декоративные конструкции, флаги и инсталляции. Кроме того, 7 сентября в 12:00 начнется парад трамваев. Колонна проследует от улицы Сергея Эйзенштейна мимо ВДНХ до Останкина и обратно.

После этого в депо имени Баумана посетители смогут рассмотреть в деталях ретротрамваи и автомобили различных эпох. Вдобавок к этому, на ВДНХ для посетителей организовали бесплатные экскурсии в павильонах "Космонавтика и авиация" и "Славянская письменность".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.