"Сити": День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий который пройдут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в рамках празднования Дня города. Так, на ВДНХ подготовили концерты, мастер-классы и лекции.

7 сентября на колесе обозрения "Солнце Москвы" состоятся шоу детей-барабанщиков, световое представление и спортивные эстафеты. 8 сентября там запланирован торжественный конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды.

Тем временем в саду "Эрмитаж" 7 сентября в 12:00 состоится открытие 11-ого фестиваля "Театральный марш". Подробнее – в программе "Сити".