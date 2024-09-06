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06 сентября, 13:45

Город

"Сити": День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

"Сити": День города пройдет в рамках программы завершения форума-фестиваля "Москва 2030"

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Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий который пройдут на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в рамках празднования Дня города. Так, на ВДНХ подготовили концерты, мастер-классы и лекции.

7 сентября на колесе обозрения "Солнце Москвы" состоятся шоу детей-барабанщиков, световое представление и спортивные эстафеты. 8 сентября там запланирован торжественный конный церемониал всадников Кремлевской школы верховой езды.

Тем временем в саду "Эрмитаж" 7 сентября в 12:00 состоится открытие 11-ого фестиваля "Театральный марш". Подробнее – в программе "Сити".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
Программа: Сити
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