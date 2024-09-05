05 сентября, 22:15Новости
Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе
Движение запустили по новой дороге, которая связывает Московский скоростной диаметр с Симферопольским шоссе. Автомобилистам теперь доступен прямой выезд с МСД за Московскую кольцевую, сообщил Сергей Собянин.
Для открытия движения построили почти четыре с половиной километра дороги, в том числе тоннель, мост и эстакаду. С помощью новой трассы водители смогут экономить в пути около 20 минут. Транспортная доступность улучшилась для полумиллиона жителей Москвы и области.
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