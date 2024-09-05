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Новости

05 сентября, 22:15

Новости

Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

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Сергей Собянин открыл дорогу-связку между МСД и Симферопольским шоссе

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Сергей Собянин открыл прямой выезд с МСД в сторону области

Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"

Новости часа: открыто движение по дорожной связке между МСД и Симферопольским шоссе

Движение запустили по новой дороге, которая связывает Московский скоростной диаметр с Симферопольским шоссе. Автомобилистам теперь доступен прямой выезд с МСД за Московскую кольцевую, сообщил Сергей Собянин.

Для открытия движения построили почти четыре с половиной километра дороги, в том числе тоннель, мост и эстакаду. С помощью новой трассы водители смогут экономить в пути около 20 минут. Транспортная доступность улучшилась для полумиллиона жителей Москвы и области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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