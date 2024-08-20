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Новости

20 августа, 07:45

Город

"Мой район. Новости": фонари в историческом стиле появятся на Кадашевской набережной

"Мой район. Новости": фонари в историческом стиле появятся на Кадашевской набережной

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В Москве завершается первый этап благоустройства Кадашевской набережной. Жители и гости города получат новый удобный маршрут для прогулок. Он протянется вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор.

Здесь появятся аутентичные фонари в историческом стиле с мягким теплым светом, а деревья высадят в специальные кадки. Дизайн символичен, так как в прошлые века здесь изготавливали бочки. Рабочие стараются сохранить облик памятника градостроительства XVIII века.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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