"Мой район. Новости": фонари в историческом стиле появятся на Кадашевской набережной

В Москве завершается первый этап благоустройства Кадашевской набережной. Жители и гости города получат новый удобный маршрут для прогулок. Он протянется вдоль Москвы-реки от Балчуга до Воробьевых гор.

Здесь появятся аутентичные фонари в историческом стиле с мягким теплым светом, а деревья высадят в специальные кадки. Дизайн символичен, так как в прошлые века здесь изготавливали бочки. Рабочие стараются сохранить облик памятника градостроительства XVIII века.

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