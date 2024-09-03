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03 сентября, 11:45

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Четыре экспериментальные школы открылись в Москве к началу нового учебного года

Четыре экспериментальные школы открылись в Москве к началу нового учебного года

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В Москве к началу нового 2024/25 учебного года открылись четыре экспериментальные школы, в которых прошла глобальная модернизация. Все они вошли в пилотный проект нового образовательного стандарта.

Речь идет о программе "Моя школа", которая включает в себя масштабные обновления учебных заведений с точки зрения и архитектуры, и планировки пространства, и применения современных технологий для обучения и развития детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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