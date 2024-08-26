Завершено остекление здания новой школы в районе Богородское

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новое здание школы, в которой смогут обучаться 600 детей, строится на востоке Москвы в районе Богородское. К настоящему моменту специалисты завершили его остекление, рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Площадь объекта, расположенного на Тюменской улице, владении 5, превышает 11,5 тысячи квадратных метров. В качестве застройщика выступает АНО "РСИ".

"Специалисты продумали оформление фасадов будущей школы – их выполнят из керамогранитной плитки в спокойных светло-песочных оттенках, а часть оконных рам будут с ярко-желтым акцентом", – отметил Загрутдинов.

В целях удобства при посещении заведения главный вход в здание планируется выполнить на уровне земли. При этом ученики младших, средних и старших классов будут проходить в школу через разные двери. Такое решение позволит распределить потоки школьников на входе в здание и уменьшить вероятность образования очередей. Кроме того, так детям будет обеспечен дополнительный комфорт.

В учреждении также будут созданы необходимые и комфортные условия для обучения и внеурочных занятий. Так, в школе будет создан современный IT-полигон, который функционально разделят на профильные зоны. За исключением учебных кабинетов и спортзалов, в здании откроются инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы, оснащенные всем необходимым, а также класс робототехники.

Торжественные мероприятия будут проводиться в двух многофункциональных многосветных пространствах. Там же ученики смогут отдыхать в свободное от занятий время.

Кроме того, в соответствии с планировкой здания, в школе можно будет регулировать вместимость и площади учебных кабинетов. Сделать это позволят трансформируемые перегородки.

Ранее в ТиНАО была введена в эксплуатацию школа в составе ЖК "Бунинские луга" в Коммунарке. Площадь образовательного учреждения составила 28 тысяч квадратных метров.Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тысячи учащихся. Свои двери для детей школа откроет в День знаний, 1 сентября.

