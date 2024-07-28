Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С начала 2024 года в столичных колледжах открыли 55 новых мастерских и лабораторий, еще 147 – модернизировали. Также поставили более шести тысяч единиц оборудования, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в программе обновления участвуют колледжи, выпускающие профессионалов различных направлений. Например, в образовательном комплексе градостроительства "Столица" открыли две лаборатории: для испытания стройматериалов и для работы с геопространственными технологиями.

В Политехническом колледже № 50 имени Злобина начали работу три площадки для подготовки мастеров слесарных работ и других специалистов для промышленной и транспортной отраслей. А в Колледже связи № 54 имени Вострухина переоснастили лаборатории для разработки веб-приложений, построения информационных систем, связи и баз данных, рассказал Собянин.

По словам градоначальника, до конца года планируется обновить и переоборудовать 439 лабораторий и мастерских, а также создать 208 новых. В этом помогут крупные столичные работодатели. Мэр уточнил, что предприятия улучшают инфраструктуру колледжей и актуализируют образовательные программы.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут комплексную реконструкцию учебных корпусов двух колледжей. Работы пройдут в трех корпусах Московского технологического колледжа, расположенных на Автозаводской улице, а также в двух корпусах Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", возведенных на улице Генерала Белова. Реконструкция пройдет в период с 2025 по 2028 год.