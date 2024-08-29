Решившие сменить профессию россияне чаще всего выбирают IT-специальности

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Россияне, решившие пройти переобучение и сменить профессию, чаще всего выбирают IT и телекоммуникационные специальности – их оказалось 20%, пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков.

Второе место по популярности заняло направление онлайн-торговли – за нее проголосовали 12%. На третьем месте оказалась административная работа – 11%. При этом 10% респондентов отдали предпочтение управлению персоналом, а закрыли топ гостиничный бизнес и туризм с 9% проголосовавших.

В рамках исследования также выяснилось, что 49% работающих россиян хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности. Из них 43% планируют заняться этим вопросом в ближайший год.

Наиболее популярной причиной для переобучения на новую специальность стала возможность достичь более высокого дохода в новой профессии (36%). При этом второе место разделили сразу два фактора: возможность сменить образ жизни, работая по гибкому графику или удаленно, и возможность личного развития и расширения кругозора. За оба проголосовали 30% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие свыше пяти тысяч человек.

Между тем IT-эксперт Александр Сычев рекомендовал родителям умеренно поддерживать интерес ребенка к видеоиграм, так как зачастую он приводит к желанию стать IT-специалистом.

"Из геймеров с большим опытом пользования десктопными и мобильными приложениями вырастают внимательные и неравнодушные к своему делу IT-специалисты", – рассказал он в беседе с "Газетой.ру".

По его наблюдениям, некоторых ребят привлекает процесс создания цифровых продуктов, поэтому они выбирают профессии разработчика или тестировщика. В свою очередь, дети, увлеченные графикой видеоигр, становятся дизайнерами IT-продуктов.

Компьютерные и мобильные игры способствуют совершенствованию необходимых для этих профессий навыков – воображение, умение работать в команде и понимание последовательности процессов.

Исследование психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова показало, что дети 5–6 лет, которые использовали гаджеты для игры со сверстниками, обладают развитой фантазией и способностью к самоконтролю. Дети учатся фокусироваться на результате, выполняя разные квесты.

В свою очередь, игры, в которых нужно анализировать информацию и использовать ее для решения задач, развивают логическое мышление. Сычев подчеркнул, что такие умения ценят работодатели из IT-сферы, заинтересованные в том, чтобы специалисты видели перспективные варианты и методы достижения целей.

При этом родителям важно обращать внимание на то, какие игры предпочитают их дети, и предлагать им полезные альтернативы, советует эксперт. Например, онлайн-шахматы будут полезны юным любителям приложений с загадками и головоломками.

Тем родителям, кто хочет грамотно организовать процесс погружения своего ребенка в IT-специальности, стоит попробовать игровые приложения для разработки простых алгоритмов, продолжил специалист. В них ребенок будет создавать инструкции для передвижения персонажа вверх и вниз и обхода препятствий.

"Таким образом, он освоит базовые алгоритмы, которые лежат в основе любого IT-продукта", – резюмировал Сычев.

IT-специальности стали самыми популярными у российских абитуриентов еще в 2023 году. Так, самой востребованной специальностью у абитуриентов вузов стала "информатика и вычислительная техника". В заявлениях, поданных на "Госуслугах" и офлайн, ее указали почти 650 тысяч раз.

При этом порядка 175 тысяч абитуриентов выбрали "информационную безопасность", еще 70 тысяч – "компьютерные и информационные науки".